テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１４日に放送された。この日は「森香澄＆岡田紗佳のチェーン店で本音酒」。フリーアナウンサー・森香澄（３０）とプロ雀士でグラビアアイドルの岡田紗佳（３１）がお酒を片手に語り明かした。「男性と付き合うとどうなる？」と聞かれた森アナは「４歳児ぐらいになる」と照れ笑い。岡田は「萌える！最高ー！」と興奮した。森アナは「なんもできないと思ってほしい…。２０代後半くら