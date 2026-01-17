モデルで女優の高橋ユウとタレントの松嶋尚美が１７日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。新党「中道改革連合」について素直な感想を語った。立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は１６日、国会内で記者会見し、新党「中道改革連合」の設立を発表。略称は「中道」で、次期衆院選に向け、候補者の擁立作業を加速させる。このニュースに松嶋は「選挙のためだけにくっついたんかな？とはじめ思った。そのために