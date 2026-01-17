【中山１０Ｒ・ジャニュアリーステークス】ナムラフランクは前走で装着したブリンカーの効果がてきめん。苦手の７ハロン戦で直線では一度先頭に立つ内容での０秒２差３着。オープン特別勝ちの実績がある６ハロンに戻して、もまれない大外枠でＶ圏内へ。馬単（１６）から表裏で（２）（４）（６）（７）（１０）（１２）（１３）。【京都９Ｒ】２走前のＶ内容ならこのクラスの（牝）では力上位のスニーカースキル。３連単（２）