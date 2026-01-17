女優でモデルの井桁弘恵が、甲冑（かっちゅう）姿を披露し、話題を呼んでいる。井桁は１７日までにインスタグラムを更新。「ふくおかフィナンシャルグループさんの新サービス『ｖａｒｙ』のＴＶ−ＣＭ発表会に参加させていただきました！」と報告し、「九州でバリ便利で、バリお得なｖａｒｙその魅力が多くの方に伝わりますように」と、新サービスの魅力を九州の方言と絡めて紹介した。続けて、「そして、私はＣＭで人生初