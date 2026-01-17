NASAが公開した、宇宙船オリオンを搭載した巨大ロケット「SLS」＝17日、米フロリダ州のケネディ宇宙センター（共同）【ケープカナベラル共同】米航空宇宙局（NASA）は17日、人類初の月面着陸を果たしたアポロ計画から半世紀ぶりとなる有人月周回飛行へ向け、宇宙船オリオンを搭載した巨大ロケット「スペース・ローンチ・システム（SLS）」を米南部フロリダ州のケネディ宇宙センターで公開した。打ち上げ準備は最終段階で、条件が