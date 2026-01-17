プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドはベテランDFとの別れが近づいている。その選手は3月で33歳となるイングランド代表のハリー・マグワイアだ。2019年にレスターから加入したCBで、一時はそのパフォーマンスに批判が集まったが、現在は評価を回復させており、今季は公式戦10試合に出場して2ゴール1アシストを記録している。そんなマグワイアとユナイテッドの契約は今季限り。契約延長の話は聞こえてこない。『Mirror』