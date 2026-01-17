プレミアリーグではマンチェスター・シティが冬の移籍市場で存在感を示している。すでにボーンマスからアントワーヌ・セメンヨを獲得しており、次はクリスタル・パレスのマーク・グエイ引き抜きに近づいている。メディカルチェックが予定されており、これをパスすれば正式な契約を結ぶことになる。一方のリヴァプールは動きがない。セメンヨ、グエイとどちらも獲得に関心を示していたが、最終的にはシティに奪われる形となった。リ