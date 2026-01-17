シャビ・アロンソ前監督に別れを告げ、クラブOBであるアルバロ・アルベロア新監督とともに再スタートを切ったレアル・マドリードだが、初陣となったコパ・デル・レイのベスト16アルバセテ戦はまさかの敗戦となった。次節は17日に予定されているホームでのラ・リーガ第20節レバンテ戦。リーグでは首位バルセロナとの勝ち点差が「4」にまで広がっており、落とせないゲームとなる。そんなレアルだが、既存選手との契約延長に再び動き