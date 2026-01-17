大学入試センターは17日、大学入学共通テストが実施された札幌市北区の北海道札幌北高校試験場で、教室内で異常音がしたため別室で試験を実施し、受験生29人の試験時間を25分繰り下げたと明らかにした。センターによると、地理歴史と公民の試験開始前の午前9時25分ごろ、天井から電子音がすることに監督者が気付き、教室を変更。移動に伴い開始時間を繰り下げた。電子音の原因は不明という。また、千葉県船橋市の日本大理工