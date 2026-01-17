俳優の小手伸也が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）の第3話から出演する。上白石の“両親”役を演じる。【場面写真】ラッコを前に熱弁！変人動物学者を演じる生田斗真本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック