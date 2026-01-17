男子第10戦、山本涼太の後半距離＝オーベルホフ（共同）【オーベルホフ（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は17日、ドイツのオーベルホフでコンパクト方式の個人戦が行われ、男子第10戦は山本涼太（長野日野自動車）が21位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS100メートル）は5位だったが、後半距離（7.5キロ）で順位を落とした。渡部暁斗は29位、渡部善斗（ともに北野建設）は41位、木村幸大は44位、