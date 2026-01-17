大学入学共通テストが１７日、全国６５０会場で始まった。志願者数は４９万６２３７人。試験は２日間の日程で行われ、初日は地理歴史・公民、国語、外国語の各教科の試験があり、受験者が最も多い外国語は４５万６３８６人が受けた。１８日は理科、数学、情報の試験が実施される。今回は現行の学習指導要領に対応した２回目のテストとなり、難化も予想されていたが、ベネッセコーポレーションの日山敦司・教育情報センター長は