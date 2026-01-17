モデルの鈴木えみ（４０）の最新姿が話題になっている。美容師の高木琢也氏が１７日までに自身のインスタグラムに鈴木の写真をアップ。鈴木は黒のファーのアウターにフードを被り、オレンジのヘアカラーの姿を披露した。高木氏はこの写真とともに「毛穴ないの？」とつづると、「＃鈴木えみ＃実物もないのよ＃なんなの＃本当に綺麗」とハッシュタグを添え、「今年もよろしくお願いします」と締めた。この投稿に、鈴木か