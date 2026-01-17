2025年、芸能界に復帰した俳優の成宮寛貴さん（43）にインタビュー。再スタートを切った現在の心境や、8年という休止期間の中で気づいたある思いについて語ってくれました。2000年に俳優デビューした成宮さん。これまで『ごくせん』や『金田一少年の事件簿』など数々の作品で活躍してきました。しかし、2016年に芸能界を引退。その後は海外を拠点にアート活動などを行っていました。復帰した成宮さんは現在、宮本亞門さん（68）演