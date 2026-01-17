俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。プライベートで会ってから20数年、ついにダウンタウン・浜田雅功（62歳）と初共演を果たした。伊藤は今回、同番組にゲスト出演。その冒頭、浜田と対面した伊藤は「うれしい！お久しぶりです！」と挨拶する。浜田が「えっ、最初に会うたん、覚えてる？」とたずねると、伊藤は「覚えてます。もう20年以上前なんですけど、スポーツジム