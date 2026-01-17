元オリックス外野手で、カージナルスとフィリーズで2度世界一を経験している田口壮氏と、スポニチの「大谷翔平担当」の柳原直之記者によるトークイベントが1月25日に開催される。「ドジャース世界一の『裏側』全告白＆WBC、2026年シーズン徹底予習」と題し、25日午後4時から大阪市北区の「うめだMホール」で行われる。トークショーは約1時間で、その後に柳原記者との交流会などが行われる。参加費は3000円（税込み）。ドジ