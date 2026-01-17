転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2025年12月15日、352人の社会人男女を対象に実施した「2025年 転職と年収に関する実態調査」の結果を発表した。転職経験者の転職理由...最多は「仕事内容を変えるため」＜年収を上げるには「昇進昇給」と「転職」どちらを選ぶ？「転職」が83.3％「Job総研」調査＞の続きです。調査では、今後転職する際の目的を聞くと、最多は「年収を上げ