米プロフットボールNFLの晴れ舞台を夢見て、九州から飛び立つチアリーダーがいる。長崎県諫早市出身で、福岡市を拠点に活動してきた橋詰愛さん（26）。4月に渡米し、合格率5％以下ともいわれるNFL「マイアミ・ドルフィンズ」のチアリーダーの審査を受ける予定だ。アメリカンフットボールがあまり盛んではない九州出身者が合格すれば極めて異例で「私が合格し、道筋をつくれたら」とフロンティア精神を抱いて海を渡る。インタビュ