女子ゴルフの吉田鈴が１７日、自身のインスタグラムを更新。「同じ事務所の先輩のひなこさんと、おねえたまとご飯いっぱい食べられて嬉しかったです♡」と記し、渋野日向子、姉の優利との３ショットを投稿した。３人は頬を寄せ合うようにして、美味しそうに並べられたパフェの前でポーズ。フォロワーからは「可愛すぎる」「雰囲気似てますね」「みんな可愛い♥」「三姉妹みたいですね〜」「笑顔の大洪水」「ぎゃん