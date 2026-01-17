東京電力は１７日、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）で６号機の再稼働に向けた試験中、核分裂を抑える制御棒の警報装置が鳴らない不具合が起きたと発表した。６号機は２０日の再稼働を予定しているが、同原発の広報担当者は「原因がわからず、日程への影響は見通せない」としている。東電によると、１７日午前、制御棒の引き抜き防止機能を確認する試験で、制御棒１本を引き抜いた状態で他の制御棒を引き抜こうとすると鳴るはず