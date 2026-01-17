アルゼンチン代表ＦＷのリオネル・メッシ（３８）の妻であるアントネラ・ロクソさんが１７日、自身のインスタグラムを投稿。プールサイドでのメッシとのオフショットを公開した。グラウンドでのユニホーム姿とは一変、メッシはなんと水着一枚。アントネラさんも水着姿で、２人が仲むつまじくハグをする写真が投稿された。さらにアントネラさんだけの写真も投稿され「アルゼンチンの最高のカップル、家族」といった声などが集ま