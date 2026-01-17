グラビアアイドル花咲楓香（24）が17日までにインスタグラムを更新し、花魁（おいらん）肩出しショットを公開している。ファンクラブの更新や団体撮影会開催などの告知をしており、あわせて花魁をイメージしたセクシーな写真を公開している。着物姿で美脚や肩を見せたポーズ。色気が漂う“妖艶カット”だ。ファンやフォロワーからは「エチ可愛い」「肌が綺麗」「たまらんぞ〜」「妖艶で可愛い」「可愛い過ぎてヤバい」などのコメン