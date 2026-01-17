◆大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）幕内・朝乃山（高砂）が全勝の同・阿炎（錣山）を引き落とし２敗を守り首位に１差へ迫った。優勝経験者同士の対戦で館内は大きな歓声の中、相手のもろ手に下がらず土俵際まで突っ張った。タイミング良く右に開き、「立ち合い負けないようにいけた」とうなずいた。タオルもたくさん掲げられて「感謝しかない」と元大関は頭を下げた。３１歳同士は２４年の春場所以来の対戦。当