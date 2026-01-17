文化放送で放送中の『私立恵比寿中学 放送部』（毎週水曜日午後9時00分～9時30分）は、1月17日（土）に東京・よみうりランド オーロラスペースにて、番組イベント「私立恵比寿中学 放送部 公開収録」を開催した。 当番組は、2013年4月に放送を開始した13年以上続くグループ最長の冠レギュラー番組。通常放送では“放送部長”（＝メインMC）の真山りかを中心にメンバー3人でのトーク