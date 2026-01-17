◇大相撲初場所７日目（１７日、東京・両国国技館）東前頭１４枚目・獅司（雷）は東同１１枚目・千代翔馬（九重）を寄り切って５勝目を挙げた。相手の突っ張りの猛攻をしのぎ、左の上手を取って右も差し、もたれ込むように土俵外に出した。１敗で並ぶ６人に１差となったが「まだ８日間あるので。頑張ります」と表情を引き締めた。前日は２９歳の誕生日だった。白星を挙げて部屋に帰ると、若い衆が手作りのケーキを用意してくれ