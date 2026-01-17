◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の本戦が行われ、北京五輪代表の中村直幹（フライングラボラトリー）が１回目１３４メートル、２回目１３２・５メートルの２６３・６点でキャリアハイの２位。３位の二階堂蓮（日本ビール）とともに表彰台に上がった。一方、ミラノ・コルティナ五輪の４枠目確保の鍵を握る小林朔太郎（雪印メグミル