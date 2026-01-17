決勝トーナメント1回戦で滑走する三木つばき＝バンスコ（共同）【バンスコ（ブルガリア）共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は17日、ブルガリアのバンスコでパラレル大回転が行われ、女子は昨季のW杯総合覇者の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が3位となった。今季4度目の表彰台。予選を1位で通過し、決勝トーナメントの準決勝で敗れたが3位決定戦を制した。ラモナテレジア・ホフマイスター（ドイツ）が制した。他の