17日午後9時36分ごろ、沖縄県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮古島近海で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、沖縄県の多良間村です。【各地の震度詳細】■震度1□沖縄県多良間村気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています