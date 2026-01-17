【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−3 フランクフルト（日本時間1月17日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】堂安が「高精度クロス」で菅原を無力化電光石火の得点だった。MF堂安律の精度の高いクロスが起点となり、フランクフルトが開始50秒で先制に成功している。日本時間1月17日のブンデスリーガ第18節で、フランクフルトはアウェーでブレーメンと対戦。堂安は4-2-3-1システムの右ウイングで先発出場した。すると、キック