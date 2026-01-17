俳優の山田裕貴さん（35）が15日、マーベルの人気シリーズ『アベンジャーズ』のアンバサダーに就任。マーベル愛をさく裂させました。山田さんが登場したのは1月16日、『ヒーローの日』を記念して行われた映画『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』（12月18日公開予定）のPRイベント。『アベンジャーズ』をはじめ、マーベルシリーズが大好きだという山田さんは、ドクター・ストレンジをイメージした衣装で登場し、「『ドゥームズデイ