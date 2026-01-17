◇プロボクシングスーパーバンタム級8回戦金子虎旦（帝拳）TKO5回終了スー・ハンビン（韓国）（2026年1月17日東京・後楽園ホール）アマチュアで56勝の実績を持つ金子虎旦（27＝帝拳）は、元韓国王者に5回終了TKOで勝った。序盤から一方的に攻め、5回終了時に相手が棄権した。初回は、終了間際に打った右ストレート以外は左ジャブのみで戦った。「ジャブを練習してきた。序盤はよく当たっていた」。早くもスーの顔