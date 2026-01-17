（資料写真）１７日午後６時３５分ごろ、川崎市多摩区長尾７丁目の住宅から「１階が燃えていて、２階に避難している」と１１９番通報があった。高齢の女性が病院へ搬送されたが、死亡が確認された。男性１人は自力で脱出しけがはなかった。神奈川県警多摩署によると、住宅は２階建て。４人家族のうち２人は外出中だった。署が出火原因を調べている。