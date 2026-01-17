ロックバンド「凛として時雨」のドラマー・ピエール中野が、高市早苗首相のドラム演奏について言及し、話題となっている。中野は１７日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。高市首相が李在明大統領との会談後に、高市氏の趣味であるドラムでコラボしたことに触れ、「高市さん裏拍意識してるから、ドラム経験あります。あれは経験者じゃないと出来ないし、やらない」とポストした。高市首相のドラムの演奏技術をについて、