２０世紀初頭に旅順で撮影された鴻臚井碑と碑亭。（上海＝新華社配信）【新華社上海1月17日】中国上海市で16日、日露戦争後に日本が旅順（現在の遼寧省大連市旅順口区）から持ち去った唐代の石碑「鴻臚井碑（こうろせいひ）」に関する資料をまとめた「唐鴻臚井碑档案（とうあん）文献総匯（そうかい）」が刊行された。上海大学中国海外文物研究センターなどが編さんし、旅順や日本で撮影された石碑の写真や碑文の拓本、建立か