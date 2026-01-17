オーストラリアに遠征した昨年11月1日のラッセルボールディングS6着後、今季に備えているシュトラウス（牡5＝武井、父モーリス）は1着賞金60万ドル（約9360万円）で今年、新設されたアブダビゴールドカップ（リステッド、2月7日、アブダビ芝1600メートル）に選出され、UAE（アラブ首長国連邦）遠征に向けて調整を進めていく。17日、キャロットクラブが発表した。ジョアン・モレイラ（42）とコンビ継続で臨む予定。カタールのア