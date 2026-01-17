柔道男子１００キロ超級でリオデジャネイロ大会、東京大会と五輪２大会連続銀メダルの原沢久喜が１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「みなさんお久しぶりです。９月からアメリカに移住して柔道指導しながら、４月の全日本選手権に向けたトレーニングも継続しています」などとつづり、近況をまとめたウェブサイト「ｎｏｔｅ」のリンクとともに投稿した。「選手として、コーチとしてのアメリカでの現在地」としたｎｏｔｅ