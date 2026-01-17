ファッションの世界ではここ数年、クラシカルな装いへの回帰がひとつの流れになっています。仕立ての良いジャケットや、端正なレザーシューズ。主張しすぎず、佇まいで語るアイテムが、改めて支持されている印象です。時計もまた、その流れと無縁ではありません。むしろ、今だからこそ注目したいモデルがあります。それが、セイコー プレザージュから登場した、ブランド初となるトノー型ケースの新作「SART013」（23万1000円）です