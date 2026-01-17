リヴァプール率いるアルネ・スロット監督が今冬の移籍市場について言及した。16日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。昨シーズン、プレミアリーグを制覇したリヴァプールは、大型補強を敢行して今季をスタート。序盤戦は劇的な勝利などで公式戦7連勝を達成したものの、その後は徐々に失速。指揮官への風当たりも強くなったが、現在は11試合無敗で、21試合が消化したリーグ戦で3位に