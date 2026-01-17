老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金だけでは生活が難しい場合の相談先についてです。Q：1960年5月生まれ。年金だけでは生活ができない場合は、どのような所に相談すればよいのでしょうか？「19