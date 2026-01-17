大学入学共通テストが１７日始まり、福島県内では７会場で「地理歴史・公民」「国語」「外国語」の試験が行われた。初日は試験開始の大幅な遅れなどはなかったが、県立医大では受験生の１人が英語のリスニングで機器の不具合を訴え、中断した部分からやり直す「再開テスト」を受けた。県内の志願者は５４９８人で、昨年より２６８人少なかった。福島市金谷川の福島大では、コートなどを着込んだ多くの受験生が受験票を手に開場