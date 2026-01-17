【モデルプレス＝2026/01/17】YouTuberのきりまる（28）が1月17日、自身のYouTubeを更新し、結婚することを報告した。【写真】人気YouTuber、指輪キラリ夫との2ショット◆きりまる、結婚を発表動画冒頭、きりまるは「いつも動画を見てくれてるみんなに私から人生で1番大きな報告があります。タイトルにもある通りなんですけど、きりまる、ついに結婚します」と緊張した面持ちで報告。「実はこの前のクリスマス12月24日にプロポーズ