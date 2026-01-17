◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）個人第１７戦が行われた。北京五輪代表の中村直幹（なおき、２９、フライングラボラトリー）が１回目１３４メートル、２回目１３２・５メートルの２６３・６点で過去最高の２位に入り、２０２２年１１月のルカ大会以来３季ぶり２度目の表彰台に立った。今季Ｗ杯初勝利を挙げた二階堂蓮（２４、日本ビール）は２５７・６点で３位、小林陵侑（２９、チ