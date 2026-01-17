Ｊ１神戸は阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、犠牲者への哀悼の意を表し、沖縄・西原町陸上競技場でのトレーニングマッチのキックオフ前に選手、スタッフが黙とうを実施した。また、兵庫県出身のＤＦ山川哲史が以下のコメントを発表した。「３１年前にたくさんの方が亡くなって、たくさんの方々の大切なものが失われた日だということをこれからも忘れてはいけないと思います。ヴィッセル神戸としても復興と共に立ち