演歌歌手の辰巳ゆうとが１７日、大阪・堺市のフェニーチェ堺でデビュー記念日を祝したコンサートを開いた。２０１８年１月１７日に「下町純情」でデビューし、今年で９度目のデビュー記念日。大阪・藤井寺市出身の辰巳は地元のステージに“凱旋”し「皆さんの応援のおかげであっという間の８年でしたが、９年目も一生懸命、前を向いて進んでいき、よき１０周年を迎えられるように頑張っていきたい」と笑顔であいさつした。ス