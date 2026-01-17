新党「中道改革連合」の結成後、初めて、県内でも立憲・公明の両党の役員たちが顔を合わせ、選挙戦をともに戦うことで一致しました。（山粼記者）「立憲民主党県連の役員たちが公明党県本部に到着しました。どのような連携がはかられるのでしょうか」両党の挨拶は、17日午後2時前からおよそ1時間行われました。この中で今後の選挙応援に関してや、事務手続きなどを確認したということです。（公明党県本部西園 勝秀 代表代行