バレーボールの大同生命SVリーグは17日、名古屋市のIGアリーナなどで行われ、男子のサントリーが名古屋を3―1で下し、20勝目（1敗）を挙げた。大阪BはVC長野にストレート勝ちし、17勝4敗とした。女子はNEC川崎がKUROBEに3―2で競り勝ち、21勝目（2敗）。SAGA久光は刈谷を3―2で下し、18勝5敗とした。