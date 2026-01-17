チャンネル登録者数104万人超の人気ユーチューバーでインフルエンサーのきりまる(28)が17日、公式チャンネルを更新し、結婚を報告。インスタグラムも更新し、夫とのツーショットも公開した。「ご報告。2025.12.24クリスマスの日にプロポーズして貰いました。人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」と改めてつづり、「人生で1番のサプライズであまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本