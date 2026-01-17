18日は、北陸や東北南部で気温が大幅ダウンし、一気に真冬の寒さとなるでしょう。北海道は局地的に大雪のおそれがあります。●西日本、沖縄各地で日差しが届くでしょう。朝は5℃前後のところが多く、日中は鹿児島で19℃、高知で17℃など太平洋側を中心に15℃以上の暖かさが続くところがありそうです。●東日本北陸も比較的穏やかな天気となるでしょう。ただ真冬の寒さが戻り、新潟は最高気温4℃の予想。長野も10℃ダウンの4℃と厳