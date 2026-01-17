マイホームについて考えるきっかけを作るイベント「浜松住まいEXPO2026」が1月17日、静岡県浜松市中央区の「浜松市総合産業展示館」で開かれています。 【動画】マイホームを考えるきっかけに「浜松住まいEXPO2026」開催＝静岡・浜松市 「浜松住まいEXPO2026」は、住宅メーカーなど企業24社がブースを出展し、マイホームや家族の未来について考えてもらう機会を提供するイベントです。 来