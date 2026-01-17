大学入学共通テストが全国一斉に始まり、静岡県内では、約1万4000人の受験生が試験に臨んでいます。 【動画】大学入学共通テスト県内では約1万4000人の受験生が試験に臨む＝静岡・駿河区 静岡市駿河区の静岡大学では1月17日、受験生たちが緊張した面持ちで試験会場に向かいました。 大学入試センターによりますと、志願者数は約49万6000人で、2025年より1000人あまり増えました。 県内では、2025年と同じ規模の1万4313人